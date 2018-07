LIVE: Onbetrouwbare Newton voorspelt winst voor Frankrijk

Frankrijk eerste halve finalist

Newton, een Parijse papegaai, is de nieuwste voorspeller onder de dieren. Het beest voorspelt dat Frankrijk vanmiddag van Uruguay wint. Dat deed de donkergroen gevederde vogel door op een minivoetbaltafel met zijn snavel een bal in een van de twee doelen te vegen. Even betrouwbaar is Newton overigens niet. Eerder voorspelde hij dat Argentinië Les Bleus zou verslaan en dat Colombia van Engeland zou winnen. Voor wie Newton wil bezoeken: hij woont in de Botanische Tuin Jardin des Plantes in Parijs.