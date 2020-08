LIVE | Paris Saint-Germain en Bayern München leven toe naar Champions League-finale

Snoei twijfelt bij De Graafschap nog op twee posities: ‘De strijd is ontzettend close’

10:11 DOETINCHEM - De oefencampagne van De Graafschap zit erop. Trainer Mike Snoei moet in aanloop naar het eerste competitieduel met FC Den Bosch, op maandag 31 augustus, nog enkele lastige beslissingen nemen. De coach van de Doetinchemse club, topfavoriet in de eerste divisie, twijfelt voor zijn basisteam nog over twee, drie posities. Wie zijn de zekerheidjes? En wie moeten er nog knokken voor een basisplek?