LIVE Premier League | Antony scoort bij debuut voor United en zet Old Trafford in vuur en vlam

Thymen Arensman vol ongeloof na prachtige zege in Vuelta: ‘Om eerlijk te zijn voelde ik me niet super goed’

Thymen Arensman heeft zijn eerste ritzege in een grote ronde te pakken. En niet zomaar een etappezege: hij won zondag de koninginnenrit in de Vuelta a España. ,,Het is moeilijk om te geloven, het moet echt nog even indalen.”

18:10