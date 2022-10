LIVE Premier League | Erik ten Hag neemt het met Manchester United op tegen Newcastle United

Een jaar na gouden WK baanwiel­ren­nen is alles anders: ‘Amy in een regenboog­trui, die Amy is er niet meer’

Amy Pieters (31) stond een jaar geleden bij de WK baanwielrennen nog in een regenboogtrui. Na het ongeluk tijdens een trainingskamp in december vorig jaar, waarbij Pieters zwaar hersenletsel opliep, is alles anders. Gouden koppelgenote Kirsten Wild en jeugdvriend en kersvers wereldkampioen puntenkoers Yoeri Havik vertellen. ,,Ik twijfel of ze mij nog kent.’’

15 oktober