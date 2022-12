LIVE Premier League | Havertz en Mount scoren voor Chelsea, Malacia in basis bij Manchester United

met video Mathieu van der Poel toont klasse en verslaat Wout van Aert in spectacu­lai­re cross van Gavere

Mathieu van der Poel heeft op indrukwekkende wijze de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Gavere gewonnen. De Nederlander was aartsrivaal Wout van Aert en wereldkampioen Tom Pidcock te snel af dankzij een krachtige demarrage in de derde ronde.

26 december