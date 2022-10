LIVE Premier League | Manchester United komt vlak na rust via Fred op voorsprong tegen Spurs

Met Virgil van Dijk in de basis op Anfield werd Darwin Núñez de matchwinner namens Liverpool. De spits uit Uruguay kopte raak na een voorzet van Konstantinos Tsimikas. Vlak voor rust kregen de bezoekers via een penalty de ideale mogelijkheid op de gelijkmaker, maar Jarrod Bowen faalde vanaf elf meter. In de tweede helft werd niet meer gescoord, waardoor Liverpool drie punten pakte tegen West Ham.



Op de ranglijst nadert Liverpool koploper Arsenal tot tien punten. De ploeg van Jürgen Klopp heeft zestien punten na tien wedstrijden, The Gunners verzamelden al 26 punten. West Ham United staat in de middenmoot, met elf punten na elf duels.