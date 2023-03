LIVE Premier League | Virgil van Dijk met Liverpool tegen Wolves, koploper Arsenal treft Everton

Dit doen de 14 bekerhel­den van Spakenburg in het dagelijks leven: ‘Mijn baas heeft niet veel met voetbal’

De amateurs van Spakenburg veroverden dinsdag dankzij de sensationele 1-4 zege bij FC Utrecht een plaats in de vaderlandse voetbalgeschiedenis. Wat doen de veertien bekerhelden van de ‘Blauwen’ in het dagelijkse leven? ,,Op een normale woensdag had ik een zonnescherm tegen de muur gebutst.”