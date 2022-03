LIVE | Real Madrid zonder Benzema in Clásico, Barcelona met Frenkie de Jong en zonder Memphis

GP van Bahrein Openingsra­ce eindigt voor Max Verstappen in koningsdra­ma, Charles Leclerc wint na knotsgekke slotfase

Een nieuw tijdperk in de Formule 1 begon voor wereldkampioen Max Verstappen met een koningsdrama. Met nul WK-punten vanwege een late uitvalbeurt en het besef dat Ferrari nu de sterkste is. Vertrokken van poleposition hielp Ferrari-coureur Charles Leclerc de Scuderia aan de eerste zege in tweeënhalf jaar tijd.

18:54