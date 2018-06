LIVE: Reuzendoder Zweden met Toivonen, Berg en Granqvist

Zweden begint met twee oud-spelers van PSV in de voorhoede aan het WK. Marcus Berg en Ola Toivonen moeten de Scandinavische ploeg tegen Zuid-Korea aan doelpunten helpen in Nizjni Novgorod.



De aanvoerdersband zit om de bovenarm van verdediger Andreas Granqvist, oud-speler van FC Groningen. Ex-Feyenoorder John Guidetti begint op de bank.



Bij de Koreanen is aanvaller Son Heung-min van Tottenham Hotspur de blikvanger. Bondscoach Shin Tae-yong kiest onder de lat voor Cho Hyun-woo, op papier de derde keeper in zijn selectie. De 26-jarige Cho begint aan zijn zevende interland.



Opstellingen

Zweden: Olse; Lustig, Granqvist, Augustinsson, Jansson; Larsson, Ekdal, Forsberg, Claesson; Berg, Toivonen.

Zuid-Korea: Jo; Y Lee, JH Park, YG Kim, HS Jang; JC Koo, SY Ki, JS Lee, HM Son; SW Kim, HC Hwang.