LIVE | Riedewald op weg naar Duitsland, ook Defour terug naar ‘huis’

US Open Titelverde­di­ger Djokovic geeft onder boe-ge­roep van publiek op

7:58 Novak Djokovic is in de vierde ronde van de US Open uitgeschakeld. De nummer een van de wereld en titelverdediger in New York gaf tegen Stan Wawrinka bij een 6-4, 7-5, 2-1 achterstand geblesseerd op.