LIVE Serie A | Eerste basisplaats voor Georginio Wijnaldum bij AS Roma

Geeorginio Wijnaldum heeft vanavond voor het eerst sinds zijn transfer van Paris Saint-Germain naar AS Roma een basisplaats bij de Italiaanse topclub. De Nederlander, die maandenlang uit de roulatie was vanwege een beenbreuk, viel wel al een paar keer in bij de ploeg van José Mourinho, maar start vanavond in Stadio Giovanni Zini in Cremona dus voor het eerst dit seizoen in de basis bij AS Roma tegen Cremonese. Volg de tussenstand vanaf 18.30 uur in ons widget hieronder. Rick Karsdorp zit bij AS Roma op de bank.