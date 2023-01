LIVE Serie A | Volg hier de hele dag het Italiaanse voetbal met als klapper Inter - Napoli

Vandaag is de herstart van de Serie A. Alle clubs komen vandaag voor het eerst in 2023 weer in actie. AC Milan moet op bezoek bij Salernitana, Juventus bij Cremonese, maar het klapstuk is Inter - Napoli om 20.45 uur. Je volgt alle tussenstanden in ons livewidget.