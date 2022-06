LIVE | Soler breekt de ban voor Spanje, Seferovic kopt Zwitsers razendsnel op voorsprong

Met video Oranje moet genoegen nemen met puntje tegen Polen na gemiste penalty Memphis in extra tijd

In een ronduit vermakelijke wedstrijd kwam Oranje vanavond niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Polen. Het Nederlands elftal toonde veerkracht, maar het oogde óók lange tijd onzorgvuldig. Memphis Depay liet met een gemiste strafschop in de 91ste minuut de ultieme kans op de winst liggen in de sfeervolle Kuip.

7:14