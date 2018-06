LIVE: Southgate prijst geduld Engeland, Piqué stopt bij La Roja

Rusland begint tweede speelronde

Rusland begint vanavond bij het WK voetbal in eigen land aan de tweede speelronde in groep A. Het gastland speelt in Sint-Petersburg tegen Egypte. De Russen hopen de vliegende start in de openingswedstrijd tegen Saoedi-Arabië (5-0) een passend vervolg te geven. Egypte strijdt daarentegen na de nipte nederlaag tegen Uruguay (0-1) meteen al voor de laatste kans. De ploeg van bondscoach Héctor Cúper heeft alle hoop gevestigd op topschutter Mohamed Salah, die klaar is voor zijn langverwachte rentree. De aanvaller van Liverpool bleef tegen Uruguay nog op de bank, omdat hij na een schouderblessure nog niet helemaal speelklaar was.