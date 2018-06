LIVE: Leeuwinnen moeten vrezen voor duur puntenverlies

Koolhof mist met Haase de kwartfina­le in Rosmalen

16:53 Wesley Koolhof heeft de kwartfinale in Rosmalen niet bereikt. Met gelegenheidspartner Robin Haase ging de tennisser uit Duiven in de eerste ronde van het ATP250-toernooi in Brabant onderuit tegen de als derde geplaatste Brit Dominic Inglot en de Kroaat Franko Skugor: 4-6, 6-7 (4).