LIVE Transfer Deadline Day | Davy Klaassen weet nog niet of hij bij Ajax blijft

Blijft Klaassen bij Ajax?

Davy Klaassen weet niet of hij zaterdag, als de transfermarkt in de meeste landen weer op slot is, nog speler van Ajax is. ,,Dat kan ik niet zeggen", zei de 30-jarige middenvelder na de nederlaag tegen Ludogorets in de play-offs van de Europa League (0-1). ,,Je weet het nooit, het kan soms snel gaan in de voetballerij."