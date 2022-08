LIVE US Open | Vijfde set moet beslissing brengen in clash tussen Botic van de Zandschulp en Tsjech

Wimbledon is in luidruch­tig New York ver weg voor Tim van Rijthoven: ‘Voelt meer als een amusements­park’

Een haperende rug bezorgde Tim van Rijthoven een post-Wimbledon-dip. Zonder wedstrijdritme keert hij vanmiddag in New York terug op de baan. ,,In zekere zin ben ik blij dat de hype voorbij is.”

29 augustus