LIVE | Van Dijk met Liverpool te sterk voor Joël Veltman en co, Bayern op achterstand

Video Popovich de geschiede­nis­boe­ken in na 1336ste zege met San Antonio Spurs

Basketbalcoach Gregg Popovich heeft het recordaantal overwinningen in de NBA verbeterd. De 73-jarige Amerikaan vierde vrijdagavond met San Antonio Spurs de 1336ste zege uit zijn carrière. Daarmee overtrof hij Don Nelson, die tussen 1976 en 2010 in de Amerikaanse basketbalcompetitie 1335 overwinningen had geboekt.

