LIVE | Van Dijk met Liverpool tegen stuntploeg Villarreal van Danjuma op kolkend Anfield

‘Joker’ Julian Alaphilip­pe krabbelt op: ‘Zo’n donker jaar als nu heeft hij nog nooit meegemaakt’

Twee dagen na zijn zware valpartij in Luik-Bastenaken-Luik heeft tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe de wielerfans gerustgesteld. De Fransman, die een gebroken schouderblad, een klaplong en twee gebroken ribben opliep, liet via zijn neef en trainer Franck Alaphilippe van zich horen uit het ziekenhuis. ,,Hij was meteen weer de joker zoals ik hem ken.”

26 april