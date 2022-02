LIVE | Verdedigers Vitesse draaien derby tegen NEC volledig om met twee doelpunten in twee minuten

Video's Michael van Gerwen treft Danny Noppert in achtste finales Internatio­nal Darts Open

Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de derde ronde van de International Darts Open in de Sachsenarena in Riesa. Mighty Mike was te sterk voor de Ier Keane Barry: 6-4. De International Darts Open is de eerste van dertien toernooien op de PDC European Tour.

