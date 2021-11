LIVE | Volle tribunes bij Australian Open, veel minder Vitesse-fans welkom in Rennes

België en Frankrijk ongeslagen naar WK

België en Frankrijk gaan ongeslagen naar het WK voetbal in Qatar. Beide landen waren al zeker van groepswinst en daarmee directe plaatsing voor de eindronde, maar ook in de laatste wedstrijd van de WK-kwalificatie leden ze geen verlies. Frankrijk won in Helsinki met 2-0 van Finland, België hield in Cardiff Wales op 1-1.

17 november