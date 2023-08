LIVE voorronde Champions League | PSV moet klusje klaren in return tegen Sturm Graz

Na de 4-1 overwinning in eigen huis, staat PSV met één been in de play-offs van de Champions League. De Eindhovenaren hopen het klusje vandaag te klaren in Oostenrijk. Vanaf 20.30 uur volg je dit duel via ons liveblog.