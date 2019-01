LIVE | Vrouw van Erik Pieters verklapt transfer, Depor wil Kobayashi

Geblesseer­de Herlings mist vrijwel zeker seizoens­start MXGP

18:43 Jeffrey Herlings mist vrijwel zeker het begin van het nieuwe seizoen in de MXGP. De wereldkampioen in de koningsklasse heeft vorige week bij een trainingsongeluk een breuk in zijn rechtervoet opgelopen. Volgens zijn team KTM moet Herlings minimaal zes weken herstellen.