LIVE | Weghorst in actie tegen Wolves, Udinese maakt gelijk tegen Bologna

Brian Brobbey grapt over Erik ten Hag: ‘Als hij me over twee jaartjes maar meeneemt’

Brian Brobbey was vanmiddag de grote man bij Ajax door in de slotfase de 1-0 te maken op bezoek bij NEC Nijmegen. Heel even dacht de spits dat hij buitenspel stond, maar in tegenstelling tot in de bekerfinale tegen PSV (toen een goal van Brobbey werd afgekeurd) ging zijn goal nu wel door.

23 april