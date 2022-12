LIVE WK darts | Jimmy Hendriks mist dubbel na dubbel en staat twee sets achter tegen Brendan Dolan

Op dag 9 van het WK darts komen vier Nederlanders in actie. Vanmiddag is het de beurt aan Jimmy Hendriks en Martijn Kleermakers. Vanavond zijn Danny Noppert en Danny van Trijp aan de beurt. Volg alle partijen vanaf 13.30 uur in ons liveblog hieronder.