LIVE WK darts | Jimmy Hendriks trekt stand gelijk bij WK-debuut, Raymond van Barneveld later in actie

LIVE | Huldiging afgebroken vanwege onveilige situatie door drukte, spelers per helikopter terug

De bustocht van de Argentijnse voetballers door Buenos Aires is afgebroken. Vanwege de enorme drukte in de hoofdstad werd de tocht, die zou eindigen bij de bekende obelisk op het Plaza de la República, voortijdig beëindigd. De spelers verruilden de open bus voor enkele helikopters, waarmee ze over de stad vlogen. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

22:08