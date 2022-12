LIVE WK darts | Openingspartij met als inzet krachtmeting met Gary Anderson

Het WK darts in Londen is toe aan de vierde dag. Vandaag komen er geen Nederlanders in actie, al weet Dirk van Duijvenbode straks wel wie zijn tegenstander wordt in de tweede ronde. En met Adrian Lewis (tegen Damon Heta) wordt de middagsessie afgesloten door een tweevoudig wereldkampioen. Volg het hier in ons liveblog.