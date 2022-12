LIVE WK darts | Oud-wereldkampioen Gary Anderson opent avondsessie, Vincent van der Voort in laatste partij

WK darts | Programma, uitslagen en speelsche­ma: Vincent van der Voort in actie

Het WK darts in het Alexandra Palace in Londen is precies een week onderweg. Na Danny Jansen en Dirk van Duijvenbode komt vanavond Vincent van der Voort als derde Nederlander in actie. De finale is op 3 januari 2023. Bekijk hier alle uitslagen, het volledige speelschema en de informatie over het prijzengeld.

17:39