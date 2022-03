LIVE | Ziyech met Chelsea tegen Newcastle, Napoli op voorsprong in Verona

Indian Wells Naomi Osaka in tranen na belediging uit publiek: ‘Naomi, you suck’

Naomi Osaka is op het toernooi van Indian Wells tijdens haar partij tegen Veronika Kudermetova beledigd vanaf de tribunes. Tijdens de wedstrijd riep een mevrouw in het publiek: ‘Naomi, you suck!’ Het zorgde voor tranen bij de Japanse.

10:25