LIVE: Zweden ruikt bloed, Effenberg en Matthäus hekelen Mannschaft

Kritiek op Duitsland zwelt aan

Na de pittige kritiek uit de media op wereldkampioen Duitsland halen ook oud-internationals Stefan Effenberg en Lothar Matthäus hard uit naar bondscoach Joachim Löw en enkele spelers. In zijn column in Bild zegt Matthäus: ,,Özil bakt er weinig van. Zijn lichaamstaal is negatief. Hij speelt zonder plezier, zonder hart. Hij lijkt alleen goed te spelen als Duitsland goed speelt.'' Effenberg: ,,Ik las dat Marco Reus had gezegd dat hij alleen in de belangrijkste wedstrijden zou spelen, maar volgens mij was het duel met Mexico het belangrijkste. We staan meteen met de rug tegen de muur.''