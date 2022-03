Liverpool en Manchester City-fans spreken schande van FA Cup-duel in nagenoeg onbereikbaar Londen

Liverpool en Manchester City nemen het op 16 april tegen elkaar op in de halve finales van de FA Cup. Het is in Engeland traditie om de halve finales en de finale van het grootste bekertoernooi in Wembley te spelen, maar dat plan stuit door de geplande spoorwerkzaamheden op verzet van beide kampen.

Zowel vanuit Manchester als vanuit Liverpool rijden door de spoorwerkzaamheden geen directe treinen naar Londen. Supporters van beide clubs hebben de Engelse voetbalbond al opgeroepen om de wedstrijd elders te spelen, maar daar wil de FA niets van weten. ,,We werken nauw samen met zowel Network Rail (het Engelse ProRail, red.) als National Express (de Engelse evenknie van de NS, red.) om een oplossing te vinden zodat supporters van beide ploegen met zo min mogelijk hinder heen en weer kunnen reizen naar de wedstrijd”, laat de voetbalbond weten.

Al in september werd de FA gewaarschuwd voor de mogelijke problemen rond de planning, maar die waarschuwing heeft de voetbalbond destijds naast zich neergelegd.

Volledig scherm Treinstation Londen Euston. © AP

Lastige terugreis

Met name de terugreis is problematisch. Zoals de zaken er nu voorstaan, behoort een retourtocht nauwelijks tot de mogelijkheden. Fans uit Manchester moeten verschillende malen overstappen op treinen en bussen, hetgeen met grote supportersgroepen niet gemakkelijk zal zijn.

Liverpool-fans hebben twee wondertjes nodig om thuis te komen: door de werkzaamheden vertrekt de laatste trein naar huis ongeveer twee uur nadat de wedstrijd is begonnen. Ze hebben daarna een zeer krappe overstap op een andere trein.

De FA blijft echter stoïcijns optimistisch en verwacht dat de wedstrijd door kan gaan zoals gepland: ,,De FA heeft goed contact met zowel Liverpool als Manchester City over alle afspraken rondom de wedstrijd, inclusief de manier waarop fans het stadion kunnen bereiken. Zodra er meer duidelijk is over de details zullen we die te zijner tijd communiceren”, laat de voetbalbond desgevraagd weten.

Gezamenlijk statement

De officiële supportersvereniging van Liverpool is des duivels: ,,Niemand is verrast. De FA wist al lang van de werkzaamheden en nog steeds hebben ze er niets aan gedaan. Het is ze allemaal om geld te doen, ze geven niets om de supporters van Manchester City of Liverpool”, laat een woordvoerder weten.

Ook in een gezamenlijk statement laten supportersverenigingen van beide ploegen er geen gras over groeien. ,,Voor de supporters is het geen kwestie van ‘we gaan naar Wembley’, maar van ‘hoe komen we bij Wembley?’. Er zijn het hele weekend geen directe treinen vanuit Liverpool of Manchester. We vragen beide clubs, de FA en Wembley om een andere locatie te overwegen en om voor één keer te denken aan de supporters.”