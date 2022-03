Liverpool komt met de schrik vrij tegen tiental Inter en plaatst zich voor kwartfinale Champions League

Daardoor moest Inter, waar Denzel Dumfries en de in de rust gewisselde Stefan de Vrij in de basis stonden, met tien man in de achtervolging. Het Liverpool van aanvoerder Virgil van Dijk kwam daarna niet meer in de problemen. De thuisploeg raakte daarna zelf nog de paal via Mohamed Salah en kreeg grote kansen om de genadeklap uit te delen, maar hield Inter tot het laatste fluitsignaal in leven. Voor rust liet ook Virgil van Dijk het al na om de marge op drie treffers te brengen. De centrumverdediger kopte na een hoekschop naast via het hoofd van Milan Skriniar.