Liverpool stort na geweldige eerste helft volledig in, maar heeft plek in halve finales wel voor het grijpen

In een sfeervol Estadio da Luz zette Liverpool - dat aantrad met Díaz in plaats van Diogo Jota - direct de toon. Na een stormachtige beginfase met vooral grote kansen voor Mo Salah bekroonde Ibrahima Konaté het goede spel met de 0-1. Uit een hoekschop knikte de centrale verdediger beheerst raak en liet hij de goed spelende doelman Vlachodimos kansloos. Zeventien minuten later verdubbelde Sadio Mané de score na een razendsnelle uitbraak. Hoewel Liverpool meer grote mogelijkheden kreeg, zocht de ploeg van Jürgen Klopp de kleedkamer met 'slechts’ een 0-2 voorsprong op.



Maar in de tweede helft veranderde het spelbeeld. Door een fout van doelpuntenmaker Konaté maakte Darwin Núñez, de man die Ajax uit de Champions League kopte, er 1-2 van. Het geloof was weer helemaal terug en gesteund door het fanatieke publiek ging Benfica op jacht naar meer. Bijna slaagde Benfica er ook in om net als tegen Ajax de 2-2 te maken, maar een paar snelle counters werden niet beloond met een doelpunt. Bijna werd de thuisclub nog in het zadel geholpen door een overtreding van Virgil van Dijk op Núñez, maar scheidsrechter Jesus Gil Manzano vond het shirtje vasthouden geen strafschop waard.



Vlak voor tijd sloeg Liverpool alsnog toe na een snelle omschakeling en maakte nota bene Días, die de hele wedstrijd werd uitgefloten vanwege zijn verleden bij FC Porto, er 1-3 van.



Bekijk hieronder de 1-3.