Liverpool verwacht veel van Cody Gakpo: ‘Heel veel spelers uit de eredivisie vielen tegen’

Matig PSV loopt bij hervatting eredivisie meteen averij op tegen stug Sparta

PSV is na de winterstop enorm teleurstellend begonnen en moest vanavond toestaan dat Sparta in Eindhoven een gelijkspel (0-0) wegsleepte. Beide ploegen kwamen niet tot scoren in een wedstrijd waarin PSV opvallend weinig kon afdwingen en met grote moeite tot kansen kwam.

7 januari