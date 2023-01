Loïs Openda brengt spanning terug in Franse competitie met goal en assist voor Lens tegen PSG

Na Benfica (na 28 wedstrijden onder Roger Schmidt) is daarmee ook PSG (na 23 wedstrijden onder Christophe Galtier) de ongeslagen status voor dit seizoen kwijt. Olympique Marseille en AS Monaco volgen al op elf punten van PSG, waarmee Lens dit seizoen de enige uitdager lijkt te gaan worden in een mogelijke Franse titelrace met het dominante PSG. De Parijse club won 24 van de laatste 31 prijzen in Frankrijk, maar wacht in de Champions League nog altijd op de hoofdprijs. Dit seizoen wacht Bayern München in de achtste finales op 14 februari en 8 maart.



Racing Club de Lens werd in 1998 nog kampioen van de Ligue 1, maar in deze eeuw zette het sportieve verval snel in bij de club uit het noorden van Frankrijk. Van 2008 tot 2020 speelde de club in negen van de twaalf seizoenen op het tweede niveau van Frankrijk. Sinds de promotie in het eerste coronajaar werd Lens de afgelopen twee seizoenen al knap zeven de in de Ligue 1, maar dit seizoen lijkt Les Sang et Or (Het Bloed en Goud) van plan om mee te gaan om de titel.

PSG moest het vanavond doen zonder sterspelers Lionel Messi (nog altijd in Rosario) en Neymar, die geschorst was na zijn rode kaart na zijn schwalbe tegen Strasbourg (2-1) van afgelopen woensdag in het Parc des Princes. Kylian Mbappé maakte toen in de extra tijd nog de winnende goal. De Franse hattrickheld uit de WK-finale moest het vanavond voorin doen met Hugo Ekitiké en Carlos Soler aan zijn zijde. Het was Ekitiké die in de achtste minuut al voor de 1-1 zorgde, nadat Przemysław Frankowski drie minuten eerder de club uit de mijnwerkersstad op voorsprong had gezet.

Daarna was het de beurt aan Loïs Openda. De 22-jarige aanvaller uit Luik werd de afgelopen twee seizoenen door Club Brugge verhuurd aan Vitesse, waar de razendsnelle Belg in 88 wedstrijden 37 keer scoorde. Club Brugge besloot niet om hem terug te halen, maar verkocht Openda afgelopen zomer voor 9,8 miljoen euro aan Lens. Daar staat hij nu op negen goals in 18 wedstrijden. Openda maakte na goed werk van Seko Fofana na 28 minuten de 2-1. Met een fraaie hakbal op Alexis Claude-Maurice gaf Openda in de 47ste minuut ook zijn eerste assist voor Lens.

Bij die 3-1 bleef het in Stade Bollaert-Delelis, waar PSG zelfs de 16-jarige Warren Zaïre-Emery nog in moest brengen op jacht naar de aansluitingstreffer. PSG speelt vrijdagavond de volgende wedstrijd, in de beker bij LB Châteauroux van het derde Frans niveau. Lionel Messi zal in de loop van de week terugkeren in Parijs, waar PSG op woensdag 11 januari de competitie hervat tegen hekkensluiter SCO Angers.

Volledig scherm Lens-coach Franck Haise pakte de microfoon bij het feestje met de supporters na afloop. © AFP

Volledig scherm Loïs Openda was de gevierde man bij RC Lens met een goal en een assist. © REUTERS

De cijfers van Ligue 1

