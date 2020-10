Los Angeles Dodgers plaatsen zich voor World Series

De ploeg uit Los Angeles keek twee keer in de spannende wedstrijd tegen een achterstand aan, maar slaagde er beide keren in om weer langszij te komen. Een homerun van Cody Bellinger in de zevende inning bracht de ploeg uiteindelijk toch aan de nipte 4-3 overwinning.

De Dodgers nemen het in de World Series op tegen Tampa Bay Rays, die zondag de finale in de American League met 4-3 wonnen van Houston Astros. Dinsdag wordt het eerste duel in de best-of sevenserie gespeeld in Arlington in Texas.