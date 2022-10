Loting: wie kan Oranje vandaag treffen op weg naar het EK van 2024? Dit moet je weten

Het WK in Qatar staat nog voor de deur, maar vanmiddag (vanaf 12.00 uur) wordt er al geloot voor de kwalificatiegroepen voor het EK 2024. Bij wie kan Oranje in de poule komen en wie plaatsen zich voor het toernooi? Volg de loting later vandaag in een liveblog op deze site.

EK 2024 in Duitsland

Eerst even wat zaken op een rijtje, want met een druk clubseizoen en een WK voor de deur begrijpen we dat zelfs de meest fanatieke voetbalvolgers nog niet bezig zijn met het EK 2024. Het toernooi zal worden gehouden in Duitsland, dat de tien speelsteden al heeft gepresenteerd. De openingswedstrijd is op 14 juni 2024 in München, de finale exact een maand later in Berlijn.



Negen van de tien stadions (alleen Düsseldorf is nieuw) werden ook al gebruikt toen Duitsland het WK 2006 organiseerde, toen Italië in de finale na strafschoppen van Frankrijk won in het Olympiastadion. Eerder had West-Duitsland al het WK 1974 en EK 1988 georganiseerd. Bij dat eerste toernooi verloor Oranje in de finale van het gastland, maar veertien jaar later won het Nederlands elftal onder leiding van bondscoach Rinus Michels de enige grote prijs tot nu toe in onze voetbalhistorie bij de mannen.

Loting in Frankfurt

De loting voor de kwalificatiegroepen wordt zondag vanaf 12.00 uur gehouden in de Festhalle in Frankfurt, een van de tien speelsteden tijdens het EK. De loting zal te volgen zijn in een liveblog op deze site.

53 landen, tien groepen

Van de 55 Europese landen die bij de UEFA zijn aangesloten, zullen er 53 meedoen aan de kwalificatiereeks voor het EK 2024. Duitsland is als gastland automatisch de A1 op het komende EK, het groepshoofd van de eerste poule. Daarnaast zal Rusland niet mogen meedoen aan de kwalificatiereeks, zoals de Russische clubs voorlopig ook zijn uitgesloten van deelname aan Europees voetbal.

Er komen in totaal tien poules: zeven poules van vijf landen en drie poules van zes landen. Nederland zal in een poule komen met vier tegenstanders. Dat geldt ook voor Italië, Kroatië en Spanje, de drie andere deelnemers aan de Final Four van de Nations League in juni 2023. Andorra, Liechtenstein en San Marino zijn de drie landen in Pot 6, dus op twee ontmoetingen met deze dwergstaten hoeft de Oranjefan zich in 2023 dus niet te verheugen.

Nederland is groepshoofd

Nederland is een van de tien groepshoofden in de EK-kwalificatie. Het team van bondscoach Ronald Koeman, die na het WK in Qatar het stokje overneemt van Louis van Gaal, zal het gaan opnemen tegen landen uit Pot 2, Pot 3, Pot 4 en Pot 5. De meeste toplanden zitten uiteraard in Pot 1, maar met Frankrijk en Engeland in Pot 2 is er toch een kans van 20 procent op een loodzware loting.

Met Noorwegen en Zweden in Pot 3 bestaat er zelfs een kans dat Oranje echt zwaar zal loten, maar een poule met Finland en Armenië als twee zwaarste tegenstanders is ook mogelijk.

Volledig scherm Tyrell Malacia, Virgil van Dijk en Denzel Dumfries horen zondagmiddag wie de tegenstanders van Oranje worden in de kwalificatiereeks voor het EK 2024. © ANP

Spanje niet tegen Gibraltar

Vanwege enkele lastige politieke situaties houdt de UEFA rekening met het mijden van bepaalde duels, waarbij er dus opnieuw wordt geloot als deze landen aan elkaar gekoppeld worden. Dat is bij de volgende koppelingen van landen het geval:

Armenië en Azerbeidzjan

Belarus en Oekraïne

Spanje en Gibraltar

Kosovo en Bosnië

Kosovo en Servië



Ook is er een maximum van twee ‘winterse landen’ per groep.

24 landen naar het EK

Het EK 2024 wordt het derde Europese eindtoernooi met 24 deelnemers. Met het al geplaatste Duitsland zijn er dus nog 23 tickets te vergeven. Dat worden dus de tien poulewinnaars en de tien landen die als nummer twee in de poule eindigen. Daarna zijn er ook nog drie tickets te vergeven via de play-offs, die in maart 2024 gespeeld zullen worden. De pouleduels in de kwalificatie worden gespeeld van 23 maart 2023 tot 21 november 2023.

Landen in Pot 1

Nederland

Italië

Kroatië

Spanje

Denemarken

Portugal

Hongarije

Polen

Zwitserland

Landen in Pot 2

Frankrijk

Engeland

Oostenrijk

Finland

Schotland

Tsjechië

Servië

Israël

Wales

Bosnië en Herzegovina

Landen in Pot 3

Oekraïne

Noorwegen

Zweden

IJsland

Ierland

Slovenië

Albanië

Roemenië

Montenegro

