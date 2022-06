Lucky Lesley Kerkhove wordt na lang wachten beloond met tienduizenden euro's en prachtig affiche

Door Rik Spekenbrink



Per punt dat Lesley Pattinama-Kerkhove op Wimbledon speelde, verdiende ze vierhonderd euro. Al is het flauw om zo te rekenen, want eigenlijk moest ze vijf dagen wachten op haar partij.



Dat zit zo. In de derde ronde van het kwalificatietoernooi verloor de Zeeuwse (30) donderdag van de Amerikaanse Christina McHale. Maar de verliezers van die laatste fase komen standaard op een ‘lucky loser’-lijst. Eén voor één kunnen ze bij blessures of coronagevallen worden opgeroepen voor het hoofdtoernooi. Het gaat op ranking, de hoogst geklasseerde speelster eerst. Op basis daarvan was Pattinama-Kerkhove (138) de tweede gegadigde. Dat gaat wel lukken, hoorde ze van iedereen die ze in Londen sprak. Zeker toen al in het weekeinde de eerste afmelding binnenkwam.