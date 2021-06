‘Lucky loser’ Van de Zandschulp bereikt voor het eerst tweede ronde op Wimbledon

VIDEO Serena Williams staakt in tranen de strijd op Wimbledon

29 juni Serena Williams moet de jacht op haar 24ste grandslamtitel nog wat langer uitstellen. De 39-jarige Amerikaanse moest op Wimbledon al in de eerste ronde geblesseerd opgeven. Bij een stand van 3-3 in de eerste set tegen Aliaksandra Sasnovich staakte ze in tranen de strijd.