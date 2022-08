Luis Suárez in tranen na overweldigend onthaal bij Nacional in Uruguay

Alle klassement­s­trui­en in Tour de France Femmes naar Nederlan­ders: ‘Een ontzettend mooie week’

Alle klassementstruien in de Tour de France Femmes gingen naar Nederlanders. Annemiek van Vleuten pakte de eindzege en dus de gele trui. Demi Vollering, tweede in het algemeen klassement, greep de bolletjestrui. De groene trui voor winnares van het puntenklassement ging naar Marianne Vos, terwijl Shirin van Anrooij de beste jongere was en de witte trui mee naar huis mocht nemen.

31 juli