Luis Suárez keert voor vijf maanden terug bij zijn oude club in Uruguay

Dat deed Suárez om zijn deelname aan het WK in Qatar later dit jaar niet in gevaar te brengen. Dat wordt zijn vierde toernooi om de wereldtitel.

Suárez, als international topscorer van zijn land, maakte dinsdag zelf al bekend een voorlopige overeenstemming te hebben bereikt over een rentree in de Uruguayaanse competitie. Hij debuteerde in mei 2005 op zijn achttiende als profvoetballer in de hoofdmacht van Nacional. Na één vol seizoen verhuisde hij naar Nederland om te gaan spelen bij FC Groningen en daarna bij Ajax.

Via Liverpool en FC Barcelona belandde de Uruguayaan bij Atlético Madrid. Hij nam na afloop van het seizoen afscheid in de Spaanse hoofdstad. Suárez arriveert volgens Fuentes komend weekeinde in Montevideo. In principe kan hij dan dinsdag zijn nieuwe clubdebuut maken tegen Atlético Goianiense, een duel in het toernooi om de Zuid-Amerikaanse beker.