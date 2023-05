Luton Town promoveert naar de Premier League

Nederlands roeisucces op EK in Bled: drie keer brons én een zilveren medaille

Voor de Nederlandse roeiploeg is de eerste finaledag op de Europese kampioenschappen in het Sloveense Bled goed begonnen. Zowel de vrouwen als de mannen in de dubbelvier veroverde de zilveren medaille. Op de vier zonder voor vrouwen greep Nederland brons en ook de Holland Acht greep eremetaal.