Luuk de Jong blije pinchhitter bij Sevilla en Oranje: ‘We kunnen een belangrijke stap zetten’

De siësta is lekker, de paëlla smaakt goed. Luuk de Jong bevindt zich pas enkele maanden in Sevilla, maar hij is na zijn zomertransfer al helemaal op zijn plaats. ,,Dit is voor mij een geweldige club”, vertelt de spits in Zeist, waar de selectie van Oranje samenkomt voor de EK-kwalificatie.



De Achterhoeker - geboren in het Zwitserse Aigle, maar opgegroeid in Doetinchem - is deze zomer voor de derde keer zijn grote, buitenlandse avontuur aangegaan.