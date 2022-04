Luuk de Jong helpt Barcelona aan zwaarbevochten zege bij laagvlieger Levante met rake kopbal in extra tijd

Nummer negentien Levante kreeg vanavond liefst drie strafschoppen tegen FC Barcelona, dat zeker in de eerste helft erg slap en slordig speelde in het sfeervolle Estadi Ciutat de València. Levante-captain José Luis Morales (34) maakte in de 52ste minuut de 1-0 uit een strafschop, maar ging niet achter de bal staan bij een penalty die drie minuten later al volgde voor de thuisploeg.



Hij liet het nu aan spits Roger Martí, maar zijn inzet werd gestopt door Marc-André ter Stegen. De Duitse doelman van FC Barcelona had zijn slordige teamgenoten in de eerste helft ook al op de been gehouden met twee knappe reddingen, onder meer na een prachtige solo van smaakmaker Morales.

Het werd in de 56ste minuut dus geen 2-0, waarna Xavi direct ingreep. De middenvelders Frenkie de Jong (24) en Nico González (20) gingen naar de kant, waarna de Spaanse toptalenten Pedri (19) en Gavi (17) de wedstrijd binnen de kortste keren naar hun hand wisten te zetten. Eerst scoorde Pierrre-Emerick Aubameyang nog op aangeven van rechtsbuiten Ousmane Dembélé en vier minuten later scoorde Pedri na een prachtige combinatie met Gavi. Het goede spel van Pedri en Gavi betekent mogelijk slecht nieuws voor Frenkie de Jong, die afgelopen donderdag in de Europa League-wedstrijd bij Eintracht Frankfurt (1-1) genoegen moest nemen met een rol als invaller.

In de 83ste minuut kreeg Levante opnieuw een strafschop en nu ging Gonzalo Melero achter de bal staan. De 28-jarige middenvelder schoot overtuigend raak, waarmee Levante op weg leek naar een verdiend gelijkspel. Direct na de 2-2 viel Luuk de Jong echter in en als zo vaak dit seizoen maakte hij het verschil.

In de 92ste minuut kopte De Jong fraai binnen op aangeven van Jordi Alba. De van Sevilla gehuurde spits staat nu op zeven goals in 23 wedstrijden voor Barcelona. Zijn gemiddelde speeltijd in die 23 optredens bedraagt nu 37 minuten. In de eerste maanden van het seizoen onder Ronald Koeman stond De Jong nog regelmatig in de basis, maar onder Xavi moet hij het doen met korte invalbeurten. In die rol was hij eerder al trefzeker tegen Real Mallorca (0-1 winst), Granada (1-1) en Espanyol (2-2 in 96ste minuut). Met zijn goals als invaller heeft De Jong zijn club daarmee al aan acht punten geholpen.

Memphis Depay is opnieuw geblesseerd en was daarom vanavond niet van de partij. Luuk de Jong ontbrak de afgelopen twee wedstrijden, tegen Sevilla (1-0) en Eintracht Frankfurt (1-1), nog vanwege het coronavirus. De Jong is wel weer beschikbaar voor de return tegen Eintracht Frankfurt, dat donderdagavond op bezoek komt in Camp Nou. Dan staat een ticket voor de halve finale van de Europa League, tegen West Ham United of Olympique Lyon, op het spel voor het team van Xavi.

FC Barcelona verloor op 4 december (0-1 tegen Real Betis) voor het laatst in de competitie. Sindsdien won de ploeg van Xavi elf keer en waren er vier gelijke spelen. Barcelona staat door de zege bij Levante weer tweede, maar gezien de kleine verschillen bovenin is de strijd om de Champions League-tickets nog niet helemaal gespeeld. Real Madrid koerst af op de 35ste landstitel, waarmee De Koninklijke er dan negen meer zal hebben dan Barcelona.

Stand in La Liga:

1. Real Madrid 31 - 72

2. FC Barcelona 30 - 60

3. Sevilla FC 31 - 60

4. Atlético Madrid 31 - 57

5. Real Betis 31 - 56

6. Real Sociedad 31 - 54

