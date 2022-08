Luuk de Jong kopt PSV in slijtageslag met AS Monaco naar play-offs Champions League

De avond was lang en zenuwslopend, maar PSV heeft het hoofdtoernooi van de Champions League nog in het vizier. Na een hartstochtelijk gevecht van 120 minuten werd AS Monaco geklopt: 3-2. PSV stuit nu in een beslissende dubbel op het Glasgow Rangers van Giovanni van Bronckhorst.

Door Maarten Wijffels



Het was erop of eronder in Eindhoven. En het werd het eerste na een avond vol spektakel, 30 minuten extra speeltijd en in die verlenging een beslissende kopgoals van aanvoerder Luuk de Jong. PSV worstelde in een jaar tijd vier keer met AS Monaco en kreeg eigenlijk nooit echt de overhand gezien de scores van 1-2, 0-0, 1-1 en 2-2. Maar toen het echt moest, en met een bruisend Philips Stadion erachter, werd die laatste 2-2 toch nog omgezet in een overwinning die tot diep in de nacht werd gevierd.

PSV mag nu tegen Glasgow Rangers strijden om één plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. Volgende week eerst in Schotland, een week later thuis, in ongetwijfeld eenzelfde elektrisch geladen sfeer als gisteren.

De pot tussen de nummer twee van Nederland en de nummer drie van Frankrijk boeide vanaf het begin. Beide trainers kalkten dezelfde elf man op papier in hun beginopstellingen als vorige week in Monte Carlo. In die formaties ontspon zich een eerste helft waarin Monaco het spel maakte en PSV wel wat leek wat leek op het PSV van Phillip Cocu.

Het liefst wil Ruud van Nistelrooij dominant voetballen en vaak de bal hebben. Maar hij richt zijn ploeg zo in dat als dat niet lukt en sleutelspelers niet in de wedstrijd zitten (gisteren bijvoorbeeld Cody Gakpo, Ibrahim Sangaré na rust), PSV niet gelijk ontwapend hoeft te zijn.

Volledig scherm Ruud van Nistelrooij. © Pro Shots / Marcel van Dorst

De ploeg gaat dan niet naïef proberen om toch het spel te maken. Wat onder de vorige coach Roger Schmidt nog wel gebeurde in Europese duels.

Volledig scherm Joey Veerman viert de 1-0. © Pim Ras Fotografie PSV werd dus teruggedrongen, maar bleef op de tegenstoot altijd gevaar houden via individuele acties via de vleugel, een overlappende back of door de lucht. Tegen de verhouding in kwam de thuisploeg zo na 21 minuten op voorsprong, net als in de heenwedstrijd. En met Joey Veerman was ook de doelpuntenmaker dezelfde. Op de rechterflank speelde rechtsback Philipp Mwene zichzelf vrij in een combinatie met rechtsbuiten Ismael Saibari en uit de teruggetrokken voorzet van de Duitser schoof Veerman vanaf 16 meter de bal gericht in de verre hoek.

Zoals het ging, kon ook de 1-2 eigenlijk niet uitblijven. Hij viel ook na 70 minuten uit een situatie die Van Nistelrooij vooraf nog zo had willen vermijden. Balverlies van invaller Guti en meteen was Monaco weg op de counter. Invaller Breel Mbolo slingerde bal naar de tweede paal waar Ben Yedder afrondde: 1-2.

Net toen Guti op weg was om de schlemiel van de avond te worden, maakte hij zijn fout goed op een moment dat PSV definitief leek uitgeteld. In de 88ste minuut zorgde de Mexicaan koppend voor 2-2. Ook bij die goal stond Luuk de Jong aan de basis met een doorkopbal. De treffer werd fel betwist door Monaco. Stond Guti met een teen buitenspel? De goal bleef echter staan en in de verlenging knikte De Jong PSV naar de barrage om één ticket voor het hoofdtoernooi van de CL. PSV speelde daarin in 2019 voor het laatst.

Volledig scherm Spelers van PSV vieren de 2-2. © Pim Ras Fotografie

