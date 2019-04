Magic Johnson stopt bij LA Lakers: ‘Gelukkig toen ik geen voorzitter was’

Schoofs naar tweede ronde op gravel in Bogotá

9 april Bibiane Schoofs heeft op het WTA-toernooi van Bogotá de tweede ronde bereikt. De 30-jarige Gelderse was via de kwalificaties doorgedrongen tot het hoofdtoernooi en daarin rekende ze in de eerste ronde af met de Colombiaanse tiener Emiliana Arango: 6-2 6-4.