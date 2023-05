Magistraal Manchester City plaatst zich ten koste van Real Madrid voor Champions League-finale tegen Inter

Waar Real in de heenwedstrijd nog goed voor de dag kwam, was het in Manchester vanaf het begin duidelijk dat er maar één ploeg de baas was op het veld: Manchester City. Na twee grote kansen voor Erling Haaland die telkens op Thibaut Courtois stuitte, was het wel raak voor Bernardo Silva toen hij met een mooi schot de Belgische doelman in de korte hoek wel wist te passeren. Niet veel later stond de Portugees op de goede plaats om de bal binnen te koppen en was er al een klap uitgedeeld aan de ploeg van Carlo Ancelotti.