Making Memories, dít is Team Feyenoord!

Mick Schumacher houdt vurig pleidooi voor behoud GP van Monaco: ‘Zou doodzonde zijn’

Autocoureur Mick Schumacher hoopt hartgrondig dat de Grote Prijs van Monaco niet van de kalender van de Formule 1 verdwijnt. „De race is al zo lang onderdeel van de Formule 1 en het is een historische plek. Het zou zonde zijn als we deze race kwijtraken.”

9:39