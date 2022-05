Makkelie leidt Nederlands arbitrageteam voor halve finale tussen Villarreal en Liverpool

Makkelie weet zich omringd door een geheel Nederlands arbitrageteam. Aan de zijlijnen krijgt hij ondersteuning van assistent-scheidsrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries. Serdar Gözübüyük is de vierde official. De videoarbitrage wordt verzorgd door Pol van Boekel (eerste VAR) en Dennis Higler (assistent VAR).

De aftrap in Estadio de la Cerámica is dinsdagavond om 21.00 uur. De eerste ontmoeting eindigde afgelopen week in een 2-0 zege voor de Engelse ploeg van Virgil van Dijk. Arnaut Danjuma is de spits van Villarreal en scoorde dit seizoen al zes keer in de Champions League, maar kwam er afgelopen woensdag op Anfield niet aan te pas.