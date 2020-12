Makkelie na racisme-statement: ‘Mooi signaal naar hele wereld’

Samenvatting Ten Hag ziet rode draad in mislukte CL-campagne: ‘Als iedereen fit is, hebben we een goede ploeg’

7:11 Erik ten Hag ziet een rode draad in de mislukte campagne van Ajax in de groepsfase van de Champions League. ,,We hebben in alle vier de wedstrijden tegen Liverpool en Atalanta de grootste kans op de 1-0 gekregen. Alleen in de uitwedstrijd tegen Atalanta zijn we op voorsprong gekomen", zei hij.